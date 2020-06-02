Названы возможные сроки начала интернет-продажи алкоголя в России

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:58:41+03:00

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскрыл, когда такая возможность вероятно станет доступна для граждан

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда в нашей стране возможно станет доступна для граждан интернет-покупка алкоголя.

По словам руководителя ведомства, в связи с коронавирусом многие россияне находясь на самоизоляции все чаще стали пользоваться именно онлайн-услугами, в том числе оформляя через интернет заказы на доставку еду или, например, технику. Такая ситуация подтолкнула власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем, споры о которой ведутся в России на протяжении нескольких лет.

- Я рассчитываю, что в этом году все-таки разрешат продажу - ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями, - рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Напомним, основную сложность при возможности реализации алкоголя через интернет и онлайн-сервисы представляет проверка возраста гражданина, приобретающего спиртосодержащую продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU