Названы возможные сроки начала интернет-продажи алкоголя в России
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда в нашей стране возможно станет доступна для граждан интернет-покупка алкоголя.
По словам руководителя ведомства, в связи с коронавирусом многие россияне находясь на самоизоляции все чаще стали пользоваться именно онлайн-услугами, в том числе оформляя через интернет заказы на доставку еду или, например, технику. Такая ситуация подтолкнула власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем, споры о которой ведутся в России на протяжении нескольких лет.
- Я рассчитываю, что в этом году все-таки разрешат продажу - ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями, - рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.
Напомним, основную сложность при возможности реализации алкоголя через интернет и онлайн-сервисы представляет проверка возраста гражданина, приобретающего спиртосодержащую продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU