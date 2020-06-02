2020-06-02T07:28:59+03:00
Общество

Последние новости на утро 2 июня 2020: Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Мы собрали последние новости на утро 2 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Самые важные новости утраСамые важные новости утраФото: Олег ЗОЛОТО
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Последние новости на утро 2 июня 2020 года: президент России Владимир Путин назначил дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля 2020 года. Сам день проведения процедуры для граждан объявлен в стране выходным днем. Такое решение лидер государства принял в связи с улучшением ситуации с эпидемией. Ранее Путин подписал указ о проведении плебесцита 22 апреля, но из-за распространения covid-19 от возможности весеннего голосования пришлось отказаться. Глава государства напомнил, что перенос даты голосования был сделан исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья россиян.

Тем временем, Украина предложила США и Великобритании возобновить формат переговоров по вопросам Донбасса без участия России. Вице-премьер Алексей Резников заявил, что Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта и стала "оккупационной силой".

Пока одни обсуждают политические нюансы, ученые "Росатома" изобрели новый метод для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он основывается на использовании ультрафиотела, который способен дезинфицировать легкие больного. Специалисты выражают надежду, что такой метод возможно в дальнейшем позволит также лечить туберкулез.

Однако в Конго подтвердили вторую вспышку болезни, зафиксированную в городе Мбандака. По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент там всего было выявлено шесть случаев заболевания, однако уже имеется информация о четырех смертях. Причиной болезни и смертей стал вирус Эболы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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