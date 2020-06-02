2020-06-02T09:31:19+03:00
Общество

Пушков объяснил, почему США начинают "сыпаться"

Сенатор считает, что в штатах наступили времена "сумятицы"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США седьмой день проходят акции протестаВ США седьмой день проходят акции протестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "начали сыпаться". Дело не только в бунтах из-за смерти Джорджа Флойда, которые идут в штатах уже седьмой день. Хотя и здесь американцы пытаются найти виноватого на стороне, например, бывшая сотрудница администрации Барака Обамы неожиданно назвала виновником этой истории, которая говорит очевидно о назревших проблемах расовой дискриминации в США, Россию.

- США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу, - написал сенатор в твиттер.

Алексей Пушков предупредил, что американский народ столкнулся с непростыми временами "сумятицы".

Президент США пригрозил отправить в бунтующие города федеральных военных, которые будут действовать "быстро". Мэр Нью-Йорка раскритиковал главу Белого дома за готовность выставлять армию против своего же народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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