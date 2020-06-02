2020-06-02T09:40:54+03:00
В мире

На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"

Депутат Ирина Геращенко считает, что страна все дальше отдаляется от статуса космической державы
Юлия САЛЬНИКОВА
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За запуском первого частного космического корабля Crew Dragon к МКС наблюдали по всему миру. На Украине некоторые смотрели на запуск с тоской, потому что страна "все дальше отдаляется от статуса космической державы". Такую мысль высказала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

- Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате, предприятия убиты,- сказала депутат, запись ее выступления опубликована на YouTube.

Причина отставания в том, что нынешняя власть, по мнению Геращенко, не занимается "борьбой за страну", в итоге "Украина застряла в лихих девяностых".

ИСТОЧНИК KP.RU

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