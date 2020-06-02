2020-06-02T10:59:33+03:00
В мире

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Рекордную сделку заключили перед началом кризиса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Роман АбрамовичРоман АбрамовичФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Израиле заключили самую дорогую сделку по продаже недвижимости. Покупателем оказался россиянин, бизнесмен Роман Абрамович. Товар - вилла в поселке Герцлия Питуах, северном пригороде Тель-Авива. Издание Globes со ссылкой на собственные источники сообщает, что стоимость покупки около 65 миллиона долларов.

- Около двух лет недвижимость выставляли на продажу за 100 миллионов долларов,- сообщил изданию источник, знакомый с деталями сделки. - Но покупатель не был найден. В прошлом году Абрамович арендовал поместье, и стороны договорились, что ему будет предоставлена возможность приобрести его.

Это третья крупная покупка россиянина в Израиле за последние пять лет.

Вилла представляет собой территорию из четырех разных участков земли со зданиями, спроектированными архитектором Орли Шраммом. Каждому строению присвоены свои номера, здесь есть теннисный корт, бассейн с гидромассажем, большой гостевой дом.

В 2018 году он получил паспорт гражданина Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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