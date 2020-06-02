После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:34:59+03:00

Москвичи штурмуют автосалоны после их открытия Фото: Евгения ГУСЕВА

Число покупателей в первый день открытия увеличилось вдвое

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В Москве и Подмосковье начали работать автосалоны. Послабление режима изоляции сразу же вывело на улицы тысячи людей, многие из них устремились прицениться к новому автомобилю.

В итоге за последнюю неделю мая число покупателей выросло почти вдвое в сравнении с периодом онлайн-продаж.

Подобная активность дает надежду, что спрос на новые автомобили в июне не пробьет минимальные показатели. Удержать интерес покупателей позволят программы льготного кредитования и трейд-ин. В итоге падение рынка замедлится до 20-25%, против 72% за апрель.

Еще один прогноз касается ценовой политике – ожидается, что автомобили подорожают на 3-4 процента.

Сейчас наибольшим спросом у покупателей пользуются модели российской сборки: в массовом сегменте это Kia, Hyundai, Volkswagen, Škoda, Nissan и Mazda, пишет газета «Известия».

Ранее аналитическое агентство "Автостат" сообщило, что по итогам первых четырех месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость легкового авто составила 1 миллион 688 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU