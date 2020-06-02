После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
В Москве и Подмосковье начали работать автосалоны. Послабление режима изоляции сразу же вывело на улицы тысячи людей, многие из них устремились прицениться к новому автомобилю.
В итоге за последнюю неделю мая число покупателей выросло почти вдвое в сравнении с периодом онлайн-продаж.
Подобная активность дает надежду, что спрос на новые автомобили в июне не пробьет минимальные показатели. Удержать интерес покупателей позволят программы льготного кредитования и трейд-ин. В итоге падение рынка замедлится до 20-25%, против 72% за апрель.
Еще один прогноз касается ценовой политике – ожидается, что автомобили подорожают на 3-4 процента.
Сейчас наибольшим спросом у покупателей пользуются модели российской сборки: в массовом сегменте это Kia, Hyundai, Volkswagen, Škoda, Nissan и Mazda, пишет газета «Известия».
Ранее аналитическое агентство "Автостат" сообщило, что по итогам первых четырех месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость легкового авто составила 1 миллион 688 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU