2020-06-02T11:20:55+03:00
Общество

В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки

Число жертв пандемии в России достигло 5 037 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тяжелее всего вирус переносят пожилые и люди с хроническими болезнямиТяжелее всего вирус переносят пожилые и люди с хроническими болезнямиФото: REUTERS
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В России за сутки от коронавируса скончались 182 человека, это один из самых больших суточных показателей за все время.

В ВОЗ опровергают данные, что коронавирус становится менее опасен - это по прежнему смертельный вирус. Особенно тяжело переносят инфекцию люди старшего возраста, а также те, у кого диабет или болезни сердца.

При этом увеличивается число выздоровевших - по данным на 2 июня их было больше, чем тех, кого признали инфицированными: 8 863 зараженных, 11 108 излечившихся.

В Минздраве одобрили применение нового препарата "Авифавир" для лечения пациентов с коронавиурсом. Это аналог японского лекарства, который прошел в России проверку на безопасность и эффективность. Лекарство поступит в клиники уже с 11 июня, оно считается одним из самых эффективных для лечения новой вирусной инфекции. Главная его особенность в том, что препарат быстрее других лекарств уничтожает вирус и сокращает дни болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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