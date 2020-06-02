2020-06-02T11:03:35+03:00
Общество

В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов

В Национальном родительском комитете предложили помогать тем, кто остался без работы и не может содержать детей
Елена АКИМОВА
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В НРК призвали компенсировать суммы недоплаченных алиментовВ НРК призвали компенсировать суммы недоплаченных алиментовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Совете федерации оценили предложение Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что данное предложение стоит рассмотреть внимательнее.

Тема поддержки семей в период пандемии крайне сложная и острая, особенно это касается тех, кто воспитывает детей в одиночку.

- Что касается поддержки тех семей, которые платят алименты и уволены, мне кажется, нужно рассматривать их. Наверно должен быть единый подход, независимо от того уволен человек в период пандемии и поэтому не платит или уклоняется от оплаты, - пояснила RT Бибикова.

Ранее представители Национального родительском комитета (НРК) направили письмо с соответствующим предложением на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что снижение доходов напрямую отразится на детях. Родители теряют работу и не могут выполнять свои финансовые обязательства в полной мере, в итоге это приведет к существенному снижению выплат алиментов на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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