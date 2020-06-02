В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
В Совете федерации оценили предложение Национального родительского комитета компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что данное предложение стоит рассмотреть внимательнее.
Тема поддержки семей в период пандемии крайне сложная и острая, особенно это касается тех, кто воспитывает детей в одиночку.
- Что касается поддержки тех семей, которые платят алименты и уволены, мне кажется, нужно рассматривать их. Наверно должен быть единый подход, независимо от того уволен человек в период пандемии и поэтому не платит или уклоняется от оплаты, - пояснила RT Бибикова.
Ранее представители Национального родительском комитета (НРК) направили письмо с соответствующим предложением на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что снижение доходов напрямую отразится на детях. Родители теряют работу и не могут выполнять свои финансовые обязательства в полной мере, в итоге это приведет к существенному снижению выплат алиментов на детей.
ИСТОЧНИК KP.RU