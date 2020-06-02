2020-06-02T12:24:10+03:00
Общество

В правительстве утвердили дорожную карту по раздельному сбору мусора

В жилых домах планируют устанавливать измельчители, а новостройки будут проектировать без мусоропровода
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян хотят приучить сортировать мусорРоссиян хотят приучить сортировать мусорФото: Евгения ГУСЕВА
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В правительстве утвердили, как страна будет переходить на раздельный сбор мусора. Пока отходы сортируют по отдельным классам для дальнейшей утилизации только энтузиасты, состоящие в экологическом движении или поддерживающие их идеалы. Но все это большие усилия, потому что система вывоза отходов, если смотреть на организацию этого процесса в городах, не совсем "экологична".

Поэтому разработана дорожная карта введения раздельного сбора отходов, в правительстве одобрили документ. Согласно этому плану, начнут менять систему с "расширения ответственность производителя, федеральной схемы, планов внедрения раздельного сбора".

- асштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности. Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод,- приводит комментарий заместитель председателя правительства Виктории Абрамченко ТАСС.

Одно из предложений - установить во дворах жилых домов измельчители пищевых отходов.

Жителей и компании хотят стимулировать использовать вторсырье. Могут легализовать пункты по приему вторсырья, жителей, сдающих макулатуру или стеклотару, планируют совободить от уплаты налога на доходы физически лиц. Для жителей, которые сортируют мусор, могут снизить коммунальную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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