2020-06-02T12:09:16+03:00
Общество

В России планирует развивать агротуризм на фоне пандемии

Минсельхоз разрабатывает стратегию развития сельского отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В условиях закрытых границ в России будут развивать агротуризмВ условиях закрытых границ в России будут развивать агротуризмФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ежегодно около 8 миллионов туристов отправляются на отдых в российские села и деревни. Путешественники едут отдохнуть от города, побывать на пасеке, погулять по страусиной ферме и отведать натуральных продуктов. Однако многих смущает отсутствие должной инфраструктуры.

Чтобы повысить привлекательность таких поездок, особенно в условиях пандемии и закрытых границ, Минсельхоз разрабатывает стратегию развития сельского туризма. Документ станет базой для роста сегмента агротуризма в стране.

«Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий и повысить уровень жизни населения, необходима диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих рабочие места, в том числе агротуризма», - приводит сообщение Минсельхоза «Российская газета».

Одновременно с этим правительство на днях одобрило саму идею создания агротуризма. Это понятие теперь появится в законе о туристической деятельности в России.

По данным Минсельхоза, на юге страны туристов привлекают виноградники и винодельни, чайные плантации, рыбные и садоводческих хозяйства и фермы, а в центральной части – конные клубы, сыроварни и пасеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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