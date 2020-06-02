2020-06-02T12:47:09+03:00
Общество

Главный храм вооруженных сил откроется 22 июня

Церемония пройдет за два дня до Парада Победы в столице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стала известна дата открытия главного храма вооруженных сил. Строительство объекта было приурочено к важной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому даты двух событий - открытие храма и Парад Победы стоят рядом.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что открытие храма состоится 22 июня, в День памяти и скорби. А Парады Победы запланированы через два дня, 24 июня.

- Главный храм Вооруженных Сил и "Дорога памяти" - это посвящение Великой Победе. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь, - сказал Сергей Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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