Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:06:33+03:00

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По случаю предстоящего голосования по поправкам к Конституции России RT подготовил видеоролик, в котором снялись российские спортсмены, актеры и общественные деятели. Все они зачитали преамбулу Основного закона страны.

В ролике снялись командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, актер Иван Охлобыстин и многие другие.

1 июня президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день для россиян решено было сделать выходным, чтобы все получили возможность попасть на избирательные участки и проголосовать.

Напомним, голосование по предложенным поправкам в Конституцию должно было пройти еще весной, однако в связи с распространением коронавируса, решение этого вопроса пришлось перенести на более позднее время.

1 июля пройдёт голосование по поправкам к Конституции РФ.Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU