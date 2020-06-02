Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
По случаю предстоящего голосования по поправкам к Конституции России RT подготовил видеоролик, в котором снялись российские спортсмены, актеры и общественные деятели. Все они зачитали преамбулу Основного закона страны.
В ролике снялись командир отряда космонавтов Олег Кононенко, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, актер Иван Охлобыстин и многие другие.
1 июня президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Этот день для россиян решено было сделать выходным, чтобы все получили возможность попасть на избирательные участки и проголосовать.
Напомним, голосование по предложенным поправкам в Конституцию должно было пройти еще весной, однако в связи с распространением коронавируса, решение этого вопроса пришлось перенести на более позднее время.
1 июля пройдёт голосование по поправкам к Конституции РФ.Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU