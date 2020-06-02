2020-06-02T15:02:17+03:00
Общество

В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Об инициативе сообщил глава ведомства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Малоимущим семьям в будущем смогут увеличить размер пособияМалоимущим семьям в будущем смогут увеличить размер пособияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

- На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько данная выплата является достаточной для формирования совокупного объема дохода семьи для вывода ее из-за черты бедности,- сообщил на брифинге в правительстве 2 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

В будущем, возможно, выплаты для этой категории россиян будут увеличивать.

Ранее по поручению президента выросли в два раза пособия на детей. При рождении первого ребенка семья получает не 3 375 рублей как раньше, а до 6 752 рублей. Увеличилось до этой же суммы пособие для неработающих родителей, а также молодых мам и пап, которые только учатся в вузах.

13 504 рублей теперь максимальный размер пособия на детей, деньги могут получить мамы, которые остались без работы в период декрета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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