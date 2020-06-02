2 Июнь 2020 2020-06-02T15:01:28+03:00

Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли Фото: Shutterstock

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Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгий Гончаров объяснил, насколько опасен астероид 163348. Небесное тело приближается к Земле, и, по некоторым прогнозам, астероид может оказаться на минимальном расстоянии от нашей планеты.

NASA уже присвоило ему статус «потенциально опасного», его диаметр составляет 250—570 метров. Эксперт отмечает, что согласно общепринятой в астрономическом сообществе шкале, 163348 может быть опасным и причинить значительные разрушения земле.

- Столкновение с объектом такой площади приведет к катастрофе в масштабах одного небольшого региона, - оценил потенциальную опасность астероида Георгий Гончаров.

Тем не менее, бояться столкновения не стоит. Пока в космосе не зафиксировано объектов, которые бы вызывали реальное опасение.

- В ближайшую тысячу лет это крайне маловероятно, - пояснил "Ридусу" Гончаров.

Ранее сообщалось, что 163348 пройдет на минимальное расстояние к Земле 6 июня в 6 часов 20 минут по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU