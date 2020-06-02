2020-06-02T15:27:05+03:00
Общество

ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции

Голосования по поправкам в Основной закон страны состоится 1 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по КонституцииЦИК впервые показал бюллетень для голосования по КонституцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центризбирком впервые показал бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое запланировано на 1 июля.

В представленном бюллетене отмечен только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Российским гражданам будут предложены два варианта ответа: «да» и «нет».

На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции. Фото: Twitter.com

На странице RIA Kremlin Pool в Twitter опубликован образец бюллетеня для голосования по Конституции.Фото: Twitter.com

Напомним голосование по внесению изменений в Основной закон страны изначально было запланировано на 22 апреля, однако мероприятие пришлось отложить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин отметил, что выбор новой даты будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В минувший понедельник, 1 июня, глава государства сообщил о об улучшение ситуации с пандемией коронавируса и возвращаем к нормальной жизни, после чего объявил 1 июля днем голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила начать голосование за шесть дней до основной даты. Позже сенатор Адрей Клишас подтвердил, что принято решение открыть участки для голосования за неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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