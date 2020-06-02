Названы условия проведения в российских школах выпускных очно

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:16:58+03:00

Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

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Очные выпускные вечера все-таки пройдут в некоторых школах 27 июня, говорится в сообщении Минпросвещения РФ. Раннее сообщалось, что проведение праздника невозможно из-за эпидемиологической ситуации в стране. Выпускникам было предложено попрощаться с учителями и одноклассниками онлайн.

Теперь некоторые учебные заведения смогут начать подготовку к празднику - но только в том случае, если их регион будет готов выйти на следующий этап снятия ограничений по коронавирусу.

«Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора», - сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется также, что те учебные заведения, которые не смогут выйти на третий этап к концу июня, смогут отметить выпускной после сдачи ЕГЭ - при условии соблюдения всех мер предосторожности.

А те регионы, где выпускные "оффлайн" проводить пока рано, ждет федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате. Он состоится 27 июня.

- Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков нашей страны, - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить празднование последнего звонка и выпускных вечеров в школах и провести их позже - онлайн. В 2020 году школу оканчивают около 700 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU