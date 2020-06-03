ASNA.RU доставит товары из аптеки день в день

3 Июнь 2020 2020-06-02T15:56:49+03:00

В самоизоляции наши потребности изменились. На первое место вышла доставка всего: продуктов, готовой еды, одежды. И, конечно, аптечных товаров. Люди не хотят рисковать, пока продолжается пандемия

Изменить размер текста: A A

Крупнейший аптечный сервис ASNA.RU прислушался к пожеланиям и запустил бесконтактную доставку товаров. Курьеры привезут БАДы, лечебную косметику, гигиенические средства. Если нужно, то день в день. Для экстренных ситуаций организована экспресс-доставка.

"Процесс доставки пришлось налаживать в короткие сроки. И помог нам многолетний опыт в онлайне, - отметил директор по электронной коммерции ГК АСНА Максим Ржезников. – ASNA.RU – маркетплейс, который работает с разными сетями по всей стране. Наши клиенты давно бронировали товары на сайте, а забирали в удобной для них аптеке. Поэтому мы прекрасно понимали, что они хотят от доставки и как это нужно организовать".

Заказ можно оформить не только онлайн, но и по телефону горячей линии, где также доступна консультация фармацевта.