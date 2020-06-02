Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:00:56+03:00

Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть на протяжении лета Фото: REUTERS

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Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть в летний период. 2 июня за баррель нефти эталонной марки Brent на бирже давали 39,9 долларов. Столь высокие показатели зафиксированы впервые с 11 марта.

Эксперты прогнозируют, что цены растут в преддверии заседания ОПЕК+, страны почти достигли консенсуса в данном вопросе и планомерно снижают добычу углеводородов.

- Если удастся договориться о снижении объемов добычи до конца года, то стоимость сырья продолжит расти, - рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Постепенное ослабление карантинных мер и возрождение экономики будет способствовать спросу на сырье и, как следствие, росту котировок.

Скорее всего, уже в III квартале падение мирового ВВП замедлится, что станет дополнительным плюсом ценам на нефть.

- Летом показатель может преодолеть психологическую отметку в 40 долларов за баррель марки Brent. Согласно базовому сценарию, июнь будет торговаться в диапазоне 36-40 долларов, а август уже 40-45 долларов. — подчеркнул Дмитрий Бабин.

ИСТОЧНИК KP.RU