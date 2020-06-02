Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:25:05+03:00

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Народный артист России Михаил Турецкий считает перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля взвешенным решением. Основатель популярных коллективов «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого» обязательно примет участие в референдуме и проголосует в этот день.

- К счастью, мы видим, что Россия прошла эпидемиологический пик. Сейчас страна постепенно и поэтапно возвращается к привычной жизни. Голосование по Конституции планировалось еще в апреле. За эти несколько месяцев вопрос прошел проверку на прочность, и дата 1 июля выглядит взвешенной и выверенной, - рассказал Михаил Турецкий в интервью Агентству городских новостей «Москва». - Поправки касаются многих важных социальных аспектов, которые сейчас очень актуальны. Считаю, что это необходимая мера, которая соответствует мировым практикам. Это как обновление, перепрошивка государства. Тем более что затронуты важные поправки, такие как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий.

Желание отдать свой голос Михаил Турецкий объясняет важностью поправок, а также тем, что решение об их внесении принимается всей страной.

- Сам факт того, что поправки в основной закон принимаются в соавторстве с народом, дает это ощущение гражданской ответственности. Поэтому, да, конечно. Буду! - ответил певец на вопрос о своем участии в голосовании.

Турецкий отметил, что процедура должна пройти с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. Из-за пандемии коронавируса сроки референдума пришлось сдвинуть, но сейчас ситуация стабилизируется.

- Я склонен доверять специалистам, которые каждый день информируют нас об эпидемиологической ситуации в стране. Уверен, если бы возник большой риск - мы бы об этом узнали, - отметил Михаил Турецкий.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 1 июля выходным днем, для того, чтобы граждане России смогли проголосовать по внесению изменений в Конституцию. Центральная избирательная комиссия обязана предоставить всем участникам процедуры голосования индивидуальные средства защиты. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, во время голосования людей, прибывающих на избирательные участки, будут впускать и выпускать через разные двери — таким образом будет обеспечиваться социальная дистанция. На выходах установят специальные контейнеры, в которые участники голосования смогут выбрасывать использованные маски и перчатки. Также избирательные участки оснастят антисептиками, чтобы все желающие смогли продезинфицировать руки.