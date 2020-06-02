В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:39:49+03:00

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В Чувашии правоохранительные органы предотвратили теракт. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был найден тайник с самодельной бомбой. Об этом сообщили в следственное управление СК РФ по Чувашской Республике

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены», - говорится в сообщении Слдственного комитета.

На данный момент Следственная группа совместно с сотрудниками УФСБ и МВД проводит работу на месте происшествия и допрашивают свидетелей, также устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

По факту приготовления к совершению террористического акта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, в начале мая ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. Они задержали 19-летнего россиянина, причастного к подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений на правоохранителей и чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU