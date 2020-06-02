2020-06-02T19:15:19+03:00
Политика

Киев анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Москва сообщения о новом саммите не получала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий КулебаДмитрий КулебаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время должны состояться переговоры глав МИД стран «Нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

«Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», - заявил глава украинского МИД после встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В свою очередь, как передаёт ТАСС, представитель Министерства иностранных дел России сообщил о том, что российское ведомство сообщения о новом саммите не получала.

Напомним, накануне состоялась видеоконференция Контактной группы по ситуации на востоке Украины. Об ее результатах рассказал полпред российской стороны на минских переговорах по Донбассу Борис Грызлов. По его словам, Киев не готов выполнять условиям как минских договоренностей, так и решения «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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