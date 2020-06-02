Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:18:33+03:00

Британский журналист принял участие в исследовании около месяца назад и вел специальный дневник симптомов

Изменить размер текста: A A

Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.

Человеку, желающими принять участие в испытаниях, Соммерс посоветовал быть готовым к «бесконечным вопросам» друзей и родных, в том числе о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. «Но это не так», - отметил он, а также рассказал о предостережениях от сторонников конспирологических теорий.

Соммерс сообщил, что сама вакцинация была безболезненной, однако перед процедурой ему пришлось побороть страх уколов. Журналист отметил, что в этот момент помогло осознание важности его участия в испытании. После вакцинации ему выдали термометр и попросили вести дневник симптомов.

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», - заявил он и добавил, что писал о своих симптомах в дневнике, как о столкновении «Титаника» с айсбергом

По словам журналиста, в первую неделю у него пару раз поднималась температура, хотя он допустил, что мог просто это придумать, но позже температура пришла в норму, и никаких других симптомов у него не было.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в правительстве рассчитывают приступить к массовой вакцинации от коронавиурсной инфекции в России уже осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU