Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте
Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты.
Человеку, желающими принять участие в испытаниях, Соммерс посоветовал быть готовым к «бесконечным вопросам» друзей и родных, в том числе о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. «Но это не так», - отметил он, а также рассказал о предостережениях от сторонников конспирологических теорий.
Соммерс сообщил, что сама вакцинация была безболезненной, однако перед процедурой ему пришлось побороть страх уколов. Журналист отметил, что в этот момент помогло осознание важности его участия в испытании. После вакцинации ему выдали термометр и попросили вести дневник симптомов.
«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», - заявил он и добавил, что писал о своих симптомах в дневнике, как о столкновении «Титаника» с айсбергом
По словам журналиста, в первую неделю у него пару раз поднималась температура, хотя он допустил, что мог просто это придумать, но позже температура пришла в норму, и никаких других симптомов у него не было.
Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в правительстве рассчитывают приступить к массовой вакцинации от коронавиурсной инфекции в России уже осенью 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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