В ВОЗ рассказали о последствиях отмены финансирования США

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:37:19+03:00

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Бюджет Панамериканской Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 60% состоит из взносов Соединённых Штатов, отмена финансирования приведет к значительному сокращение операций, а также взаимодействию между странами-участницами. Об этом сообщила глава PAHO/WHO Карисса Этьен

Долгое время США были крупнейшим финансовым донором PAHO/WHO и важным партнером. В настоящий момент 60% нашего бюджета поступают из США. В случае отмены финансирования со стороны Соединенных Штатов значительно сократится техническое взаимодействие между странами-участницами.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекращают все отношения с ВОЗ. Незадолго до этого в организации сообщали о последствиях отказа финансирования. Дело в том, что около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов ВОЗ, из них 20% поступает от Штатов, а начавшиеся локальная эпидемии в Африке могут выйти за пределы одной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU