Число заболевших коронавирусом в Москве на 3 июня 2020 года составило 185 374 человека

3 Июнь 2020 2020-06-02T20:57:41+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 3 июня 2020 года

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За последние сутки Москве выявили 2286 заболевших COVID 2019. Кто заболел в столице? Более 42% - до 45 лет, 7,2% - дети.

- Среди новых заболевших: 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 7,2% - дети до 18 лет, 6,4% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала эпидемии в городе заболели 185 374 случая COVID 2019, из них уже вылечились 88 269 человек (47,6%).

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 6030 человек, - рассказала Анастасия Ракова, вице-мэр.

В столичном Департаменте здравоохранения напоминают, что выздоровевшие могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

Напомним, мэр города Сергей Собянин рассказал, что Москва уже к осени 2020 года получит первые партии вакцины от коронавируса.

- В Москве и в России в целом разрабатывают три вакцины. Надеюсь, что осенью Москва получит первые партии – это будет основой безопасности эффективной борьбы с коронавирусом, -сказал Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU