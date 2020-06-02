Госавтоинспекция: купили ребенку велосипед – обеспечьте безопасность его использования

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:29:45+03:00

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С наступлением лета многие дети оказались предоставлены сами себе и большую часть времени проводят без контроля со стороны родителей... По мнению ведущей программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" Натальи Агре, за несколько последних месяцев у детей притупилось ощущение опасности, поскольку они длительное время находились дома.

В связи с этим заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич напомнил взрослым о необходимости обеспечения безопасности детей на дорогах.

"Проблема в том, что дети, находясь дома, привыкли к девайсам, телефонам, и отвлечение внимания от дороги значительно усилилось. Поэтому родители постоянно должны напоминать детям о необходимости внимательно переходить дорогу, и делать это только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом необходимо снимать капюшон, наушники, поскольку отвлечение от дорожного движения может привести к печальным последствиям... Отвлекаясь на прослушивание музыки, ребенок может попасть в ДТП", - заявил полковник полиции.

Сергей Хранцкевич обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей-велосипедистов, в частности, он подчеркнул, что если вы купили ребенку велосипед, самокат или другое средство передвижения, то в первую поездку следует отправиться вместе, чтобы проверить безопасность маршрута.

"Если вы отпускаете ребенка кататься на велосипеде или самокате, то стоит впервые проехать маршрут вместе с ребенком. Даже если кажется, что во дворе никого нет, поверьте, это не так. Транспортное средство может появиться совершенно внезапно, поэтому ребенок не всегда имеет возможность среагировать на опасность, он не осознает расстояние до мотоцикла или машины", - пояснил полковник полиции.

По его словам, не стоит забывать о том, что при переходе пешеходного перехода следует везти велосипед рядом с собой. И необходимо обязательно, прежде чем переходить дорогу, посмотреть налево, направо и опять налево. Родители должны объяснять это детям, да и самим взрослым всегда нужно следовать этим правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU