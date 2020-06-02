Для малышей – мультики, для школьников – образовательные фильмы: в Госавтоинспекции рассказали о работе с детьми

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:32:09+03:00

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Заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о том, что ведомство регулярно проводит комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В их числе обучающие семинары, современные челленджи, родительские собрания, занятия по правилам дорожного движения в режиме онлайн, что в нынешних условиях особенно актуально.

Много полезных материалов и видеороликов можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции, порталах "Дорога безопасности" и "Город дорог".

"Материалы прошли апробацию, контроль Минпросвещения России. Для маленьких детей – мультфильмы, для детей постарше – образовательные фильмы... Поверьте, вы проведете время не зря", - сказал Сергей Хранцкевич в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Он подчеркнул, что получить необходимые знания о правилах дорожного движения можно не только в интернете и в школе.

"Существуют отряды юных инспекторов движения, которые тоже занимаются изучением основ правил дорожного движения - как управлять велосипедом, изучают правила оказания первой помощи. Если у родителей есть желание, то можно в образовательной организации наладить процесс, и в рамках внеклассной работы будет осуществляться кружковая деятельность, либо деятельность отряда юных инспекторов движения", - добавил полковник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU