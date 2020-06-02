Китай запретил госкомпаниям покупать агропромышленные товары в США

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:34:13+03:00

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В ответ на критику Вашингтона по отношению к политике в Гонконге, Китай запретил крупным китайским госкомпаниям закупать ряд американских сельскохозяйственных товаров.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, соответствующий запрет на закупки получили государственные трейдеры Cofco и Sinograin. Ранее они отправили запросы на покупку 20 - 30 партий сои, но не закрыли ни одной сделки. Кроме того, отменили некоторое количество заказов на поставку американской свинины.

Напомним, 28 мая, китайский парламент одобрил разработку скандального законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, после чего госсекретарь США Майк Помпео заявил, что законопроект разрушает «автономию и свободу». Позже выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и заявил, что Вашингтон наложит санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые «прямо или косвенно подрывают автономию». Кроме того, он в очередной обвинил КНР в распространении коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU