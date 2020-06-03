2020-06-02T23:01:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 88 269 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 3 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Александр ГЛУЗ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 июня 2020 года увеличилось до 88 269 человек. Столичные больницы за сутки покинули более 6 тысяч пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Тем временем, официальное число вылечившихся от covid-19 в России увеличилось до 186 985 человек. Ранее сообщалось, что в нашей стране пройден пик по заболеваемости коронавирусом и теперь кривая линия стремится вниз.

Как писал сайт kp.ru, в Минздраве специалисты назвали основные симптомы, которые чаще всего могут проявляться у детей при инфицировании. К ним относятся заложенность носа, боль в горле, диарея, боль в животе и повышение температуры тела.

Напомним, что в столице продлен режим самоизоляции граждан до 14 июня, однако разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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