2020-06-02T23:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 3 июня 2020: антитела находят у 14% москвичей, которые записываются на бесплатные тесты

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 3 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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Ежесуточное число новых зараженных коронавирусом в Москве продолжает постепенно снижаться. За последний день в российской столице диагноз подтвердили у 2286 человек. Всего же с начала эпидемии положительные тесты на «корону» сдали более 185 тысяч человек.

В Москве уже вторую неделю, напомним, можно бесплатно сдать тест на антитела, то есть иммунитет к коронавирусу, - запись открыта на сайте Госуслуг Москвы или мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, около 50 тысяч москвичей каждые сутки сдают анализы ПЦР (мазки изо рта и носа на наличие в организме коронавируса), еще у 35 тысяч берут на анализы кровь - специалисты ищут антитела. Его наличие в большой концентрации подтверждает, что человек переболел ковидом (в том числе в легкой форме) и имеет иммунитет к заболеванию.

- Заканчивается вторая неделя анализов на антитела и мы видим, что примерно у 14% людей есть антитела, то есть они сталкивались с коронавирусом, - заявила Ракова.

Всего на данный момент тесты на антитела сдали около 250 тысяч человек.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город получит новую российскую вакцину от коронавируса уже нынешней осенью.

- В столице сейчас на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина, - отметил градоначальник. - Надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины - это будет основой безопасности, эффективной борьбы с СOVID.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Москве, последние новости на 3 июня 2020: антитела находят у 14% москвичей, которые записываются на бесплатные тесты
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