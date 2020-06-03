3 Июнь 2020 2020-06-03T00:56:07+03:00

В России успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах и хомяках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В России ученые провели испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Специалисты вводили вакцину животным - обезьянам и хомякам.

Доклинические испытания препарата показали безопасность и его защитную эффективность от covid-19. Об этом заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сайт kp.ru писал, что в России уже отобрали 50 военных добровольцев разных возрастов, в том числе 5 женщин, для испытания действия вакцины на человеке. Все они уже прошли процедуры предварительного обследования и тестирования. Никто из них в последний месяц ничем не болел. Кроме того, с каждого их испытателей сыворотки взята расписка, что он участвует в этом деле добровольно и обещает не разглашать его детали.

Первые испытания пройдут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны. 3 июня первая группа добровольцев заселится в спецпомещение при институте.

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ИСТОЧНИК KP.RU