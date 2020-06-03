3 Июнь 2020 2020-06-03T02:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты назвали сферы, где работники рискуют попасть под сокращения в первую очередь из-за ситуации с коронавируом, а также раскрыли наиболее устойчивые отрасли для работы.

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, риски сокращения на работе прежде всего коснутся сферы услуг.

Самое стабильное положение на данный момент - у бюджетников. В их категорию входят врачи, учителя и другие сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Также устойчивое положение наблюдается у работников, которые обеспечивают функционирование предприятий непрерывного цикла, то есть где не сокращаются масштабы производства, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Об этом он заявил "Известиям".

ИСТОЧНИК KP.RU