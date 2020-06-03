Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране
Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране. Поскольку русские в Казахстане живут достаточно компактно – в северных и восточных регионах республики.
- Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы, - ответил президент Касым-Жомарт Токаев kp.ru. - Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами.
Президент Казахстана также заявил, что «такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам».
В интервью «Комсомольской правде» Токаев рассказал, что в Казахстане проживает около 3,5 миллиона русских. Они составляют около 19% населения республики. Глава Казахстана подчеркнул, что русские, проживающие в стране, пользуются всеми правами и являются неотъемлемой часть народа. А казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, по сути, считают себя единым народом, единой нацией.
Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU