Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране

3 Июнь 2020 2020-06-03T02:05:05+03:00

Токаев высказался о «прогнозах псевдоэкспертов» по поводу северных и восточных регионов Казахстана, где компактно живут русские

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Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране. Поскольку русские в Казахстане живут достаточно компактно – в северных и восточных регионах республики.

- Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы, - ответил президент Касым-Жомарт Токаев kp.ru. - Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами.

Президент Казахстана также заявил, что «такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам».

В интервью «Комсомольской правде» Токаев рассказал, что в Казахстане проживает около 3,5 миллиона русских. Они составляют около 19% населения республики. Глава Казахстана подчеркнул, что русские, проживающие в стране, пользуются всеми правами и являются неотъемлемой часть народа. А казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, по сути, считают себя единым народом, единой нацией.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU