«Неблагозвучные»: в Казахстане объяснили, почему убирают русские названия

3 Июнь 2020 2020-06-03T02:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды». В том числе они рассказали Токавеву, что год назад спецкор «КП» Дмитрий Стешин проехал по Казахстану и поговорил с его русскими гражданами. Многие из них отмечали тенденцию переименования населенных пунктов и трудности при трудоустройстве славянского населения в органы власти Казахстана. К чести президента Токаева, он не отмахнулся от вопроса.

- Повального переименования нет, - ответил он kp.ru. - Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, «Тепловозная» и «Приканальная».

Президент Казахстана объяснил, что каждому переименованию предшествует историческое обоснование, учитывается мнение граждан.

- Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия, - завил Касым-Жомарт Токаев. И привел примеры. - Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии, - ред.) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР, - ред).

Токаев также рассказал, что представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах (местных представительных органах, - ред.). А по Конституции Казахстана, русский язык официально употребляется в государственных органах.

- Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу, - заключил президент Казахстана.

Полностью интервью президента Казахстана «Комсомольской правде» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU