2020-06-03T02:41:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые обозначили сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса на людях

Ранее сыворотку уже успешно испытали на животных
Юлия КЕКОВА
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Ученые обозначили сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса на людяхУченые обозначили сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса на людяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России обозначили сроки завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергея Борисевича, окончание применения сыворотки на добровольцах планируется завершить к концу июля 2020 года. Об этом он рассказал в интервью "Красной звезде".

ИСТОЧНИК KP.RU

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