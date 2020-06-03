Ученые обозначили сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса на людях
Ранее сыворотку уже успешно испытали на животных
Ученые обозначили сроки завершения испытаний вакцины от коронавируса на людяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России обозначили сроки завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.
По словам начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны Сергея Борисевича, окончание применения сыворотки на добровольцах планируется завершить к концу июля 2020 года. Об этом он рассказал в интервью "Красной звезде".
ИСТОЧНИК KP.RU