2020-06-03T06:00:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач объяснил, имеет ли смысл носить маску на улице

Специалист оценил уровень пользы использования средства индивидуальной защиты
Юлия КЕКОВА
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Врач объяснил, имеет ли смысл носить маску на улицеВрач объяснил, имеет ли смысл носить маску на улицеФото: Артем КИЛЬКИН
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Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Израиле, профессор Давид Лурье объяснил бессмысленность ношения масок на улице.

По словам врача, ношение медицинских масок, безусловно, помогают предотвращать распространение инфекции. Однако актуальность использование средства индивидуальной защиты имеется при близком контакте.

- Близкий контакт - в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если ты один, сам с собой в спортивном зале, или просто гуляешь по парку, а вокруг тебя никого нет, то вирус сам не напрыгнет, - рассказал Лурье в интервью РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России успешно испытали вакцину от коронавируса, правда, пока только на животных. Вводить сыворотку людям, которые добровольно согласились на такое исследование, начнут совсем скоро. Уже отобраны 50 военных, среди которых 5 человек - женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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