Врач объяснил, имеет ли смысл носить маску на улице

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:00:50+03:00

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Глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Израиле, профессор Давид Лурье объяснил бессмысленность ношения масок на улице.

По словам врача, ношение медицинских масок, безусловно, помогают предотвращать распространение инфекции. Однако актуальность использование средства индивидуальной защиты имеется при близком контакте.

- Близкий контакт - в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если ты один, сам с собой в спортивном зале, или просто гуляешь по парку, а вокруг тебя никого нет, то вирус сам не напрыгнет, - рассказал Лурье в интервью РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU