2020-06-03T07:32:28+03:00
В мире

Пользователи Twitter выдали кадр из фильма за репортаж о протестах в США

Американцы обвиняли телеканал в фейк-ньюс, хотя это было шуткой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протесты в США начались после того, как 25 мая полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа ФлойдаПротесты в США начались после того, как 25 мая полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа ФлойдаФото: REUTERS
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Пользователь Twitter оформил как репортаж телеканала MSNBC о протестах в США кадр из апокалиптического фильма "Война миров Z", на котором вся Филадельфия в дыму от пожаров. Он указал в твите, что репортаж не настоящий, однако кадр из якобы репортажа MSNBC сразу стал вирусным. Остальные пользователи Twitter публиковали его у себя, обвиняя телекомпанию в создании фейк-ньюс, прикрепляя рядом настоящий кадр из трейлера.

Кадр из трейлера "Война миров Z" стали распространять, обвиняя телекомпанию в лживых новостях Фото: СОЦСЕТИ

Кадр из трейлера "Война миров Z" стали распространять, обвиняя телекомпанию в лживых новостяхФото: СОЦСЕТИ

- MSNBC никогда не использовали кадр из фильма "Война миров Z"! Наложенный звук взят из настоящего репортажа <...>. Ещё раз: MSNBC никогда никогда не транслировали кадры из "Войны миров Z"!, - пытался остановить обвинения телеканала автор кадра.

- Что ж, это быстро распространилось. Да, этот кадр из репортажа MSNBC был взят из фильма "Война миров Z", я даже пометил видео словами "Не настоящее" над логотипом телеканала, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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