Пользователи Twitter выдали кадр из фильма за репортаж о протестах в США

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:32:28+03:00

Протесты в США начались после того, как 25 мая полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа Флойда Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Пользователь Twitter оформил как репортаж телеканала MSNBC о протестах в США кадр из апокалиптического фильма "Война миров Z", на котором вся Филадельфия в дыму от пожаров. Он указал в твите, что репортаж не настоящий, однако кадр из якобы репортажа MSNBC сразу стал вирусным. Остальные пользователи Twitter публиковали его у себя, обвиняя телекомпанию в создании фейк-ньюс, прикрепляя рядом настоящий кадр из трейлера.

Кадр из трейлера "Война миров Z" стали распространять, обвиняя телекомпанию в лживых новостяхФото: СОЦСЕТИ

- MSNBC никогда не использовали кадр из фильма "Война миров Z"! Наложенный звук взят из настоящего репортажа <...>. Ещё раз: MSNBC никогда никогда не транслировали кадры из "Войны миров Z"!, - пытался остановить обвинения телеканала автор кадра.

- Что ж, это быстро распространилось. Да, этот кадр из репортажа MSNBC был взят из фильма "Война миров Z", я даже пометил видео словами "Не настоящее" над логотипом телеканала, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU