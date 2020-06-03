2020-06-03T08:58:16+03:00
Общество

Новостройки могут лишиться мусоропроводов

Его планируют исключить из обязательных требований к многоэтажкам
Елена АКИМОВА
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Новостройки могут лишиться мусоропроводов, тогда выносить отходы жильцам придется на улицуНовостройки могут лишиться мусоропроводов, тогда выносить отходы жильцам придется на улицуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новостройки могут лишиться мусоропровода, все потому, что его могут исключить из обязательных требований к многоэтажным домам.

О планах отказаться от мусоропроводов говорится в дорожной карте по внедрению раздельного сбора бытовых отходов. Документ уже утвержден вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, экологии и обороту недвижимости Викторией Абрамченко.

Теперь очередь Минстроя – доклад ведомства по данному вопросу ждут к 1 августа.

Исполнительный директор некоммерческой организации «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева отмечает, что уже сейчас многие жители многоэтажек выбирают отказ от мусопропровода и запаивают его. Все потому, что из-за ненадлежащего содержания устройства в доме могут завестись крысы и тараканы.

- Еще одна проблема, которая встает с введением раздельного сбора отходов – это невозможность сортировки с использованием мусоропровода. Будет непонятно, как сортировать мусор и выбрасывать его в соответствующий контейнер, - комментирует телеканалу «360» Разворотнева.

Примеров проблем с мусоропроводами множество, эксперт приводит один из них: жильцы современных небоскребов Москва-Сити регулярно жалуются на запах отходов, остающихся в мусорных камерах «по неделе».

Сторонники мусоропроводов в основном среди пожилых людей, для них проблематично спускаться на улицу, чтобы вынести мусор.

- Есть очень пожилые люди, им сложно ходить. Если человека гонять в таком возрасте куда-то далеко [к мусорным бакам], то это будет не совсем правильно. В условиях пандемии особенно проблематично, — отметил председатель московского отделения Союз пенсионеров России Игорь Корнеев

Для того, чтобы заварить мусоропровод в своем доме, необходимо провести общее собрание собственников жилья. Положительное решение будет утверждено, если в голосовании принимают участие 50% от общего числа собственников.

Помимо протокола необходимо написать заявление от имени всех собравшихся и передать его в управляющую компанию. Стоит помнить, что после заваривания мусоропровода взносы за капремонт не изменятся, а счет за ЖКУ можно будет пересмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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