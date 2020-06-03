2020-06-03T09:26:58+03:00
Спорт

CAS объявил, когда рассмотрит дело WADA против России

Названы новые сроки рассмотрения скандального дела WADA против России в Спортивном арбитражном суде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дело России против WADA будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.Дело России против WADA будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил график слушаний ближайших дел. Если раньше предполагалось, что дело Всемирного антидопингового агентства против России будет рассмотрено в июле, то теперь же все было смещено по датам на другие сроки. Как отмечается в сообщении на сайте CAS, слушания по делу ВАДА против России пройдут с 2 по 5 ноября 2020 года.

Ранее, напомним, в марте 2020 года Россия объявила о намерениях подать апелляцию на решение ВАДА о том, что на спортсменов нашей страны накладываются широчайшие санкции. Главная из которых - запрет на 8 лет российского флага. Все дело в том, что исполком ВАДА принял решение после рекомендации комитета по соответствию о том, что с базой данных антидопинговой лаборатории Москвы возникли проблемы. И тогда решено было, строясь на этих обвинениях, наказать российских спортсменов. А при этом оговорилось о том, что "чистые" спортсмены получат право выступать в нейтральном статусе.

Наша страна твердо намерена отстаивать доброе имя спортсменов после в Спортивном арбитражном суде. Отметим, что ранее в начале 2018 года перед Олимпиадой 2018 в Пхенчхане CAS оправдал 28 российских спортсменов, которых пожизненно дисквалифицировали по обвинениям ВАДА. А для 11 были смягчены санкции. Потому что на поверку выяснилось - многие откровения Григория Родченкова оказались безосновательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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