2020-06-03T10:16:04+03:00
В мире

В США СМИ назвали полёт американского бомбардировщика "проблемой для российского флота"

B-1B Lancer американских ВВС совершил полёт над Чёрным морем
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США считают B-1B "проблемой для российского флота"В США считают B-1B "проблемой для российского флота"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время полёта над Чёрным морем стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Издание The Drive заявило, что показанные возможности американского бомбардировщика создают "особенно серьёзную проблему для российского флота". Авторы публикации также считают, что отправка B-1B в Черноморский регион это "очевидный сигнал" для России.

Ранее командование ВВС США в Европе заявило о полёте двух B-1B Lancer над Чёрным морем в сопровождении истребителей из других стран. Среди них были и истребители украинских ВВС.

В российском Минобороны сообщили о замеченном системами ПВО B-1B над Чёрным и Балтийским морями. Российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали до смены курса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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