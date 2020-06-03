В США СМИ назвали полёт американского бомбардировщика "проблемой для российского флота"

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:16:04+03:00

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Во время полёта над Чёрным морем стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Издание The Drive заявило, что показанные возможности американского бомбардировщика создают "особенно серьёзную проблему для российского флота". Авторы публикации также считают, что отправка B-1B в Черноморский регион это "очевидный сигнал" для России.

Ранее командование ВВС США в Европе заявило о полёте двух B-1B Lancer над Чёрным морем в сопровождении истребителей из других стран. Среди них были и истребители украинских ВВС.

В российском Минобороны сообщили о замеченном системами ПВО B-1B над Чёрным и Балтийским морями. Российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали до смены курса.

ИСТОЧНИК KP.RU