Песков ответил, безопасно ли голосовать 1 июля

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:18:33+03:00

Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днём Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля указал на изменения в статистике заболеваемости в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днём, отвечая на вопрос, безопасно ли проводить голосование 1 июля.

- Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение, - ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что непосредственных угроз здоровью не последует, если все будут соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU