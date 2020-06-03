2020-06-03T13:18:33+03:00
Общество

Песков ответил, безопасно ли голосовать 1 июля

Представитель Кремля указал на изменения в статистике заболеваемости в России
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днёмДмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днёмФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днём, отвечая на вопрос, безопасно ли проводить голосование 1 июля.

- Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение, - ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что непосредственных угроз здоровью не последует, если все будут соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты прогнозируют быстрое восстановление экономики
Мишустин распорядился о возврате больниц к обычной работе
Песков ответил, безопасно ли голосовать 1 июля
Кремль: Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия
В ВОЗ предостерегают о второй волне коронавируса
В международный розыск объявили создателя бренда "Довгань" Германа Лиллевяли
Замглавы Минэкономразвития освобождён от должности
В Роскачестве предупредили об опасных токсинах в овощах и фруктах
На пути голубой ветки московского метро упало дерево
В России не буду штрафовать бизнес за нарушения карантинных мер
ВОЗ сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и Украине
Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в €50 млн
Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
«Про пандемию узнает постепенно»: врач рассказал, как вышедший из комы москвич привыкает к новому миру
Касперская попросила правительство включить IT в перечень пострадавших от пандемии отраслей
В Москве впервые за полтора месяца за сутки выявлено меньше 2 000 новых заражённых коронавирусом
В России 178 человек умерли от коронавируса за последние сутки
Парламент Якутии расширяет использование цифровых технологий для обеспечения открытости