Песков ответил, безопасно ли голосовать 1 июля
Представитель Кремля указал на изменения в статистике заболеваемости в России
Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днёмФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране становится безопаснее с каждым днём, отвечая на вопрос, безопасно ли проводить голосование 1 июля.
- Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение, - ответил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что непосредственных угроз здоровью не последует, если все будут соблюдать меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU