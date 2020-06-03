США расследуют, угрожает ли импорт ванадия из России и Китая нацибезопасности

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:00:23+03:00

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Власти США начали расследование импорта ванадия из России и Китая. Поводом послужила петиция американских производителей ванадия, поданная в ноябре 2019 года.

Они утверждают, что закупка металла за рубежом может угрожать национальной безопасности США. В частности производители обращают внимание на занижение цен со стороны иностранных поставщиков. По их мнению, это негативно влияет на местное производство и может нести угрозу нацбезопасности страны.

Кроме того, определенный урон наносят ограничения на экспортных рынках. Сами американские поставщики ограничены на рынках других стран налоговыми режимами. Отдельным пунктом выделена индустриальная политика России и Китая, которая, по словам производителей, также негативно влияет на американский рынок.

- Мы проведем тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия национальной безопасности США", — отметил министр торговли США Уилбур Росс.

Он добавил, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU