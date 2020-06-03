Дерматолог рассказала, как спасти кожу после использования антисептиков

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:25:04+03:00

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Частое мытье рук, использование антисептика и обязательное ношение перчаток в общественных местах в качестве мер предосторожности на фоне распространения коронавируса может негативно сказаться на коже рук. Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова дала несколько советов, как позаботиться о здоровье коже в этот период.

По словам эксперта, дома лучше не пользоваться антисептиком, а использовать мыло с ухаживающими экстрактами. О коже рук отлично позаботится алоэ, масло ши или олива. Также после каждого мыться рук дерматолог рекомендует наносить увлажняющий крем.

Также в домашних условиях можно провести простую спа-процедуру.

«Если вы хотите порадовать свои ручки спа-процедурой не выходя из дома, нанесите любой жирный питательный крем, под резиновые перчатки и в течение одной-двух минут прогрейте руки феном для сушки волос. Эффект паровой бани, который будет создан внутри перчаток обеспечит глубокое увлажнение и уход для красоты ваших рук», — цитирует Байрамукову Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU