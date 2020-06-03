Вирусолог перечислил три правила безопасного заказа блюд в ресторанах

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:31:19+03:00

Горячее сырым не бывает, - есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замдиректора НИИ им. Пастера Александр Семенов рассказал, как свести к минимуму риск заражения коронавирусом при заказе еды на вынос

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Многие из нас за время самоизоляции соскучились по ресторанной еде. Сейчас начинает открываться все больше заведений общепита, и большинство из них предлагают еду на вынос. При этом не исключена ситуация, когда, скажем, повар или кто-то еще из персонала чихнул, пока маска была опущена на подбородок, как многие сейчас носят. Или кашлянул в салат или суши, руками в перчатках нос потер и продолжает готовить. А потом блюда упаковали и привезли или сразу выдали заказчику. Насколько велика вероятность заражения в таких случаях?

Об этом KP.RU рассказал опытный вирусолог, замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

- Есть ли риск заражения в подобных случаях? А вы как думаете?! Я сам заказываю с доставкой только горячее. Это на 100 процентов безопасно. Горячее сырым не бывает, - есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах, - пояснил эксперт.

Сейчас наступает жаркий сезон. Коронавирус коронавирусом, но кишечные инфекции, прочие вещи никто не отменял, напоминает вирусолог. Есть три основных, «золотых» правила безопасности, отмечает Александр Семенов.

- Первое я уже назвал, горячее сырым не бывает: заказывайте блюда, которые подвергаются тепловой обработке. Второе – если вы можете это помыть, помойте, если можете почистить, почистите. Третье: если не можете ни вскипятить, ни помыть, ни почистить, то лучше не ешьте, если вы в этом не уверены.

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ИСТОЧНИК KP.RU