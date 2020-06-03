Путин: России удалось избежать сбоев в снабжении медиков средствами защиты

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:38:24+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось избежать критических в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты.

- В самом начале эпидемии компании развернули достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи. В России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, костюмов. Если где-то и были сбои на первом этапе, это достаточно быстро было исправлено. Остальные сбои вызваны административными недоработками, - сообщил президент на встрече с представителями легкой промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU