2020-06-03T14:38:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: России удалось избежать сбоев в снабжении медиков средствами защиты

Президент поблагодарил производителей масок, перчаток и костюмов для медперсонала
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил об отсутствии сбоев в снабжении медиков средствами защитыПутин заявил об отсутствии сбоев в снабжении медиков средствами защитыФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось избежать критических в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты.

- В самом начале эпидемии компании развернули достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи. В России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, костюмов. Если где-то и были сбои на первом этапе, это достаточно быстро было исправлено. Остальные сбои вызваны административными недоработками, - сообщил президент на встрече с представителями легкой промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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