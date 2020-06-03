Не опасно ли лечить зубы во время коронавируса, рассказал вирусолог

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:59:10+03:00

Стоматолог дольше контактирует с большим числом людей, чем приходящий на короткое время к нему пациент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На что обращать внимание при походе в стоматологическую клинику, пояснил замдиректора НИИ им. Пастера Александр Семенов

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Стоматология - одна из самых востребованных медицинских услуг. В разгар эпидемии в Москве и некоторых других городах была разрешена только экстренная стоматологическая помощь, по острой боли. Но сейчас ограничения постепенно снимаются, желающих подлечить зубы будет намного больше. В то же время заметного спада заболеваемости пока нет. Насколько мы рискуем заразиться коронавирусом, отправляясь в стоматологический кабинет?

- На самом деле здесь гораздо больше рискует врач, чем пациент, - считает замдиректора НИИ им. Пастера Роспотребнадзора вирусолог Александр Семенов.

Стоматолог дольше контактирует с большим числом людей, чем приходящий на короткое время к нему пациент, поясняет эксперт. В то же время гражданам, которые отправляются в стоматологические клиники, стоит обращать пристальное внимание на то, насколько там сейчас соблюдаются требования безопасности, подчеркивает Семенов в интервью "КП".

К чему именно нужно присматриваться? «Как держат социальную дистанцию, что с дезинфекцией, носит ли врач маску, а не просто очки», - советует вирусолог.

По его словам, когда стоматологи сверлят зубы, образуется достаточно большое количество аэрозолей, которые могут быть потенциально заразными для врача. Если же доктор соблюдает все меры, ответственно относится к своему здоровью, то он будет ответственно относиться и к здоровью своих пациентов, отметил замдиректора НИИ им. Пастера.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По последним данным на 3 июня в России зафиксировано 432 277 случаев коронавируса. За все время эпидемии в нашей стране погибли 5 215 человек. Выздоровели 195 957 человек.

На сегодня РФ занимает третье место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. На первом месте США — там SARS-CoV-2 зафиксирован у 1 млн 881 тысяч 256 человек. На втором месте Бразилия: 558 237 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU