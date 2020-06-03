2020-06-03T15:18:32+03:00
Общество

Путину предложили «отшить» персональный комплект одежды для горнолыжного спорта

Российский лидер поддержал идею создания индивидуальной коллекции Putin Team отечественного производства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путину предложили «отшить» персональный комплект одежды для горнолыжного спортаПутину предложили «отшить» персональный комплект одежды для горнолыжного спортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На совещании о ситуации в легкой промышленности директор ООО «Юниформ Ателье» Дмитрий Шишкин предложил президенту России Владимиру Путину «отшить» для него индивидуальную коллекцию спортивной одежды Putin Team отечественного производства.

Шишкин уточнил, что в 2019 году компания представила коллекцию Putin Team с целью популяризации отечественной продукции.

«Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальные комплекты этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это, и тем самым поддержите нас, отечественного производителя», - сказал глава «Юниформ Ателье».

«Спасибо большое за предложение, будет очень здорово (…) О цене договоримся, надеюсь?», - с улыбкой согласился российский лидер.

Компания ООО «Юниформ Ателье» занимается поизводством профессиональной спортивной экипировки и горнолыжных коллекций одежды, в том числе для европейских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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