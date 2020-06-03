ЧП в Норильске назвали чрезвычайной ситуацией федерального характера

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:40:34+03:00

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Глава МЧС России предложил считать чрезвычайной ситуацией федерального характера ЧП в Норильске, где произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Президент России Владимир Путин согласился с этим мнением.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в результате инцидента в Норильске в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн

ИСТОЧНИК KP.RU