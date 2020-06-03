2020-06-03T16:58:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин не примет участие в глобальном саммите по вакцинам

На видеосаммит российского лидера ранее пригласил Борис Джонсон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин не примет участие в глобальном саммите по вакцинамПутин не примет участие в глобальном саммите по вакцинамФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в глобальном видеосаммите по разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции, который должен состоятся 4 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На высшем уровне участие не предусматривается», - сказал представитель Кремля, комментируя возможность участия главы государства в саммите по вакцинам

Песков переадресовал данный вопрос в профильное ведомство. Он отметил, что в данном вопросе «нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство».

Напомним, ранее приглашение принять участие в глобальном видеосаммите по разработке вакцин российскому лидеру премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Вакцину от коронавирусной инфекции разрабатывают в разных странах мира. Китай начал одними из первых и уже завершил предварительные испытания на людях, впереди запланированы масштабные исследования с привлечением добровольцев всех возрастов. В России на данный момент сразу две группы ученых в России приступили к испытаниям препарата на людях. Кроме того, разрабатывают несколько разных препаратов, в том числе и вакцину в виде йогурта, которая находится на стадии доклинических испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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