В Тюменской области создают временные рабочие места

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о выделении 280 млн рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест. Работа проводится в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по усилению мер борьбы с безработицей.

Значительные меры по поддержке занятости и стабилизации ситуации приняты на федеральном и региональном уровне. Организации и предприниматели, сохраняющие трудовые коллективы, могут рассчитывать на субсидии на выплату зарплат в пострадавших отраслях в размере одного МРОТ на сотрудника в апреле и мае, а также на получение льготных кредитов по ставке в 2%. При этом кредит будет погашен государством, если штатная численность организации не изменится.

В настоящее время основная задача властей – максимально быстро, в удаленном формате и без лишней бюрократии обеспечить постановку на учет и осуществить выплату пособий по безработице гражданам, оставшимся без работы, службы занятости справились.

30 мая возможность работать получили многие организации и учреждения, чья деятельность ранее была приостановлена.

«Теперь, на втором этапе, когда открытость нашей экономики стала гораздо выше, мы должны приложить все усилия, чтобы бизнес создавал новые рабочие места, чтобы появлялись новые компании и люди не сидели без дела. Наша главная задача сейчас – добиться снижения напряженности на рынке труда. Это принципиальное условие, я буду смотреть за этой ситуацией в разрезе каждого муниципалитета, и это будет персональная ответственность каждого руководителя», – резюмировал Александр Моор.