Основатель Superjob: рынок труда меняется - все идет к сокращению рабочего дня

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:18:07+03:00

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Основатель портала Superjob Алексей Захаров рассказал, как изменится рынок труда после пандемии коронавируса. По его словам, большинство компаний начнут оптимизировать штат и увольнять неэффективных сотрудников, потому что, как показала самоизоляция, компания может спокойно обойтись и без них.

- Это тоже даст дополнительную нагрузку на рынок труда. Я думаю, что мы будем говорить в ближайшее время о четырехдневной рабочей неделе или о сокращении рабочего дня. Потому что людей много, что-то надо с этим делать, - объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что за последние сто лет интенсивность труда сократилась практически в два раза и продолжает сокращаться. Сто лет назад рабочий день составлял 12-14 часов, при этом у сотрудника не было ни больничных, ни отпусков.Сейчас же рабочий день длится 8 часов и в будущем он будет только сокращаться.

Напомним, ранее Минтруд спрогнозировал пик безработицы в России. По данным ведомства, он придется на третий квартал текущего года. А полностью восстановиться экономика сможет только в первой половине 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что на данный момент в России 1,9 миллиона безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU